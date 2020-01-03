المرشد الإيراني تعليقا على مقتل سليماني: انتقام قاس ينتظر المجرمين

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قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي- تعليقا على مقتل قاسم سليماني- اليوم الجمعة، إن هناك "انتقام قاس ينتظر المجرمين"، معلنا الحداد ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية قال في بيان إن "انتقاماً قاسياً بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس".

ونوه بأن "الشهيد سليماني هو رمز دولي للمقاومة وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه، قائلا، "على كافة الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أن خط المقاومة سيتواصل باندفاع أكبر وأن النصر الحاسم سيكون حليفه".

وأوضح أن "فقدان اللواء سليماني مرير لكن مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر النهائي ستكون أكثر مرارة على المجرمين".

وأكد "أن الشعب الإيراني سيخلد اسم الشهيد الفريق قاسم سليماني والذين استشهدوا معه لا سيما المجاهد العظيم السيد أبو مهدي المهندس".

وأعلن قائد الثورة الإيرانية "الحداد العام لثلاثة أيام على استشهاد الفريق قاسم سليماني وقدم التعازي لجميع أفراد أسرته".