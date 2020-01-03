الزراعة تصدر عدة نصائح لمربي الثروة الحيوانية لمجابهة الظروف المناخية الحالية

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة نصائح وتوصيات لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحالية.

أكد القطاع ضرورة أن تتحرك السيارات التي تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، فيى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة لمنع تسرب المياه، والتأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت في المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن.

وشدد القطاع على ضرورة العمل على تدفئة العنابر والحفاظ على درجات الحرارة داخلعا على مدار الساعة وطوال اليوم، في المدى الموصى به تبعا للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان، والتأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق، فضلا عن ضرورة وجود مناوب بالعنابر مسئول عن تأمين واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخلها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتهوئة العنابر بجانب التدفئة، سواء كان في الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث إن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة،

والاهتمام بالتحصينات المناسبة وفي الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بنوصية ومعرفة متخصص، والاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذي يسبب مشكلات عديدة.

وشكل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لجنة متابعة مركزية بالقطاع، لاستمرار التواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات.