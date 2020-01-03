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أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني في قصف أميركي، استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

وبعدها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الجيش الأمريكي قتل الفريق سليماني، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وترصد الشروق لقرائها متابعات وتطورات المشهد عقب الحادث وردود الأفعال الإقليمية والدولية عليه:

متحدث:الناتو يراقب الأوضاع في العراق عن كثب عقب مقتل سليماني



وزارة الدفاع الألمانية: تم إصدار أوامر للجنود بعدم مغادرة قواعدهم بالعراق بعد مقتل سليماني



برلماني روسي: أمريكا ستستغل رد فعل طهران على مقتل سليماني ذريعة لسياسة أكثر عدوانية ضد إيران



بومبيو: أمريكا ملتزمة بخفض حدة التوترات مع إيران



الخارجية اللبنانية:اغتيال قاسم سليماني سيزيد التوتر في المنطقة



بعد اغتيال سليماني.. كيف كان نفوذه داخل دوائر الاشتعال في المنطقة؟



تظاهرات غاضبة في إيران تنديدا بمقتل سليماني



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عقب مقتل سليماني.. الرئيس العراقي يدعو إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل



النرويج تحث على ضبط النفس بعد وفاة قاسم سليمان

بعد أمره باغتيال سليماني.. ترامب في تغريدات سابقة: أوباما يستخدم ورقة إيران لدعايته الانتخابية

حزب الله ينفي سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية بالعراق

عقب اغتيال سليماني.. كتائب حزب الله العراقي تحذر من الانزلاق إلى حرب

«خامنئي» يعين إسماعيل قاأني قائدا لفيلق القدس خلفا لسليماني

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التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق

وكالة الأنباء الألمانية: العراقيون يجوبون الشوارع احتفالا بمقتل قاسم سليماني

البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

أمريكا تعلن مسؤوليتها عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني

رويترز: قائد الحرس الثوري الإيراني السابق يتعهد بانتقام عنيف ضد أمريكا ردا على مقتل سليماني

العربية: قوات المارينز الأمريكية تعتقل الخزعلي والعامري المصنفان على قائمة الإرهاب

وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية: قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان قادما من بيروت إلى بغداد قبل مقتله

وزير الخارجية الإيراني: الغارة الأمريكية في العراق عمل إرهابي

مقتل سليماني والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تقود أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر

عقب مقتل سليماني.. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات القادمة

بعد مقتل قاسم سليماني.. وزير خارجية إيران: أمريكا تتحمل مسؤولية تبعات مغامرتها المارقة

نيويورك تايمز: الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني تم بطائرة مسيرة

بايدن معلقا على قتل سليماني: ربما سنكون على وشك الدخول في صراع كبير بالشرق الأوسط

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إيران تستدعي السفير السويسري احتجاجا على مقتل سليماني

المرشد الإيراني تعليقا على مقتل سليماني: انتقام قاس ينتظر المجرمين

تقارير: نتنياهو يختصر زيارته لليونان.. واجتماع أمني في إسرائيل بعد مقتل «سليماني»

روحاني: اغتيال «سليماني» وصمة عار لأمريكا.. وسنأخذ بالثأر

«فيلق القدس».. الذراع الخارجية للحرس الثوري

قاسم سليماني.. «رأس حربة إيران» في المنطقة

تعرف على تفاصيل مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد