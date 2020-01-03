متحف برادو الإسباني يحقق عددا قياسيا من الزائرين عام 2019

أفاد تقرير إعلامي صدر أمس الخميس، بأن متحف برادو بمدريد استقبل عددا قياسيا من الزائرين في عام 2019، فيما يحتفل المتحف بذكرى مرور مائتي عام على تأسيسه.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية يوروبا برس إن أكثر من 2ر3 مليون شخص زاروا المتحف العام الماضي، بزيادة 10 في المائة عن عام 2018.

وأضاف التقرير أن العديد من المعارض الخاصة، ومن بينها المعرض الخاص برسامين أمثال فيلاسكيز ورامبرانت وفيرمير، أحدثت فرقًا.

ولم يسبق لمتحف برادو أن اجتاز حاجز الثلاثة ملايين زائر سوى مرة واحدة في تاريخه، عام 2016، ويرجع الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى معرض الاحتفال بالذكرى السنوية الـ500 لوفاة الفنان هيرونيموس بوش.

ويعد متحف برادو الذي يضم بين جنباته أكثر من 8600 لوحة، ورسومات ومطبوعات، وما يصل إلى 700 تمثال، أحد أكثر المتاحف شعبية في العالم، بعد أن فتح أبوابه في 19 نوفمبر عام 1819.