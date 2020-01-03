الإفريقي يجهز النجم الساحلي لموقعة الهلال

يتطلع النجم الساحلي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية وذلك عندما يلتقي الأفريقي غدا السبت في ختام مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري التونسي لكرة القدم.

وتحظى مباراة الكلاسيكو التونسي بين الفريقين غدا بأهمية بالغة لكليهما سواء على مستوى المنافسة في الدوري أو على المستوى المعنوي حيث تأتي قبل مواجهات صعبة ومهمة لكل منهما.

وتمثل مباراة الغد فرصة مهمة للغاية أمام النجم الساحلي بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو لاستعادة المعنويات المرتفعة قبل المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكان النجم الساحلي مني بثلاث هزائم متتالية في الفترة الماضية حيث خسر أمام الملعب التونسي ونجم المتلوي في الدوري التونسي كما سقط على ملعبه أمام الهلال السوداني في مجموعتهما بدوري الأبطال.

وتراجع النجم الساحلي إلى المركز السابع في الدوري التونسي برصيد 17 نقطة ليبتعد الفريق كثيرا عن صراع المقدمة.

ولهذا ، فإن الفوز في مباراة الغد يحمل الكثير من المعاني للفريق الذي يتطلع للخروج من دوامة الهزائم التي باتت تشكل ضغطا كبيرا على جاريدو الذي تولى المسؤولية في 18 نوفمبر الماضي وقدم بداية جيدة مع الفريق بتعادل واحد ثم ثلاثة انتصارات متتالية لكنه سقط ثلاث مباريات متتالية في الفترة الماضية.

ويدرك جاريدو وجهازه المعاون مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر الفريق غدا ما يجعله يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الغد التي تمثل بروفة جادة أيضا للفريق قبل مباراة الإياب أمام الهلال السوداني على ملعب الأخير وكذلك قبل مباراة الفريق أمام الترجي في الدوري التونسي بعدها بثلاثة أيام.

وفي المقابل ، يحتل الأفريقي المركز الخامس برصيد 22 نقطة رغم خصم ست نقاط من رصيده في بداية الموسم بقرار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

ويتطلع الأفريقي للفوز في مباراة الغد من أجل القفز إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع الاتحاد المنستيري المتصدر برصيد 28 نقطة.

ويسعى الأفريقي لمواصلة مسلسل الانتصارات والحفاظ على المعنويات المرتفعة حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة وحقق فيها ستة انتصارات مقابل تعادل واحد.

كما تمثل المباراة فرصة مثالية أمام الفريق للاستعداد بقوة للمباراة التالية والتي يلتقي فيها الترجي في 19 يناير الحالي.

وينتظر أن يسدد الأفريقي اليوم المستحقات المتأخرة للاعبيه السابقين من أجل رفع الحظر المفروض عليه من الفيفا حتى يتمكن من قيد لاعبيه الجدد في القائمة أملا في مشاركة اللاعبين الجدد في مباراة الغد.