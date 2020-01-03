تعيين هيلاري كلينتون مستشارا لجامعة كوين بأيرلندا الشمالية

قررت جامعة كوين بأيرلندا الشمالية، تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مستشارا للجامعة لمدة خمسة أعوام.



وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أمس الخميس - أن ستيفن برنتر رئيس مجلس إدارة جامعة كوين في بلفاست – التي تعتبر واحدة من أقدم الجامعات في المملكة المتحدة – وصف كلينتون بأنها "واحدة من الشخصيات السياسية التي قدمت اسهامات هامة لأيرلندا الشمالية علاوة على أنها واحدة من زعماء العالم المعترف بهم دوليا ومن أبرز المساندين لجامعة كوين".



وكانت هيلاري كلينتون - المرشحة السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة كوين عام 2018، حيث من المنتظر أن تتولى كلينتون بحكم منصبها الجديد رئاسة مراسم منح الدرجات العلمية وتمثيل الجامعة على مستوى العالم، فضلا عن تقديم الاستشارات الفنية للقائمين على إدارة هذه الجامعة العريقة .