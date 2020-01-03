محافظ الوادي الجديد وضع خطة زمنية عاجلة لإنهاء الأعمال بالمجمع الإسلامي بموط

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم وضع خطة زمنية عاجلة لمشروع إنشاء المجمع الإسلامي بموط في مركز الداخلة، وتم تكليف المسؤولين بعرضها غدا السبت، وذلك لتنفيذها حتى أول شهر رمضان القادم، وفي حالة التأخير عن الخطة المحددة يتم الاستعانة وتكليف استشاري إضافي للمساهمة في الإشراف لسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية.



جاء ذلك خلال الجوله التفقديه التي أجرها، اليوم الجمعة، بمركز الداخلة، حيث وجه أيضا بصرف مستحقات المقاول لسرعه التنفيذ، والانتهاء من الدور الأرضي بالمسجد وتجهيزه أمام المواطنين لبدء الصلاة فيه خلال شهر رمضان القادم.



يذكر أن المجمع الإسلامي الكبير بالداخلة يتم إنشائه على مساحة 2000 م2 بتكلفة 22 مليون جنيه، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحه 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.