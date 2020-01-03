 الطلائع يعلن تشكيله لمواجهة وادي دجلة - بوابة الشروق
الجمعة 3 يناير 2020 8:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

الطلائع يعلن تشكيله لمواجهة وادي دجلة

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 7:20 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 7:20 م

أعلن طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة وادي دجلة مساء اليوم، الجمعة، في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

ويدخل الطلائع مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

4خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد علاء الدين، عاصم صلاح وعلى الفيل.

خط الوسط: فرانك أنجونجا، مهند لاشين، أحمد كابوريا وأحمد عبد الرحمن زولا.

الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد داوود، كريم ممدوح، تالا نداييه، مصطفى عوض الزناري، عمرو عماد، محمد شعبان ومحمد سمير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك