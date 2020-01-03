الطلائع يعلن تشكيله لمواجهة وادي دجلة

أعلن طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة وادي دجلة مساء اليوم، الجمعة، في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

ويدخل الطلائع مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

4خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد علاء الدين، عاصم صلاح وعلى الفيل.

خط الوسط: فرانك أنجونجا، مهند لاشين، أحمد كابوريا وأحمد عبد الرحمن زولا.

الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد داوود، كريم ممدوح، تالا نداييه، مصطفى عوض الزناري، عمرو عماد، محمد شعبان ومحمد سمير.