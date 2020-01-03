"فيلق القدس" تنظيم عسكري مسلح تابع للحرس الثوري الإيراني، أُسِّس مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية، (1980-1988)، وترجح تقارير إعلامية أن ذلك تم عام 1991، فيما عرف وقتها بمحاولات تصدير الثورة الإيرانية.

وضم الفيلق مجموعات عسكرية، وبات وحدة عسكرية متكاملة تتبع الحرس الثوري الإيراني، رغم أن ميزانيته أمر سري، ولا تخضع لمناقشة البرلمان، في وقت لا يعلم على وجه التحديد عناصر هذا التشكيل العسكري.

ويُكلف فيلق القدس بإنجاز العمليات الخارجية للنظام الإيراني، وقد اتضح حجم دوره بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وإثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وفي يوليو 2017، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي: إن طهران خصصت 300 مليون دولار لفيلق القدس المكلف بإدارة العمليات الخارجية في الحرس الثوري.