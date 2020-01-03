معتز عبد الفتاح: مستوى الرد الإيراني سيحسم هل ترامب متهورا أم أنه أشجع الرؤساء الأمريكيين

محسن أبو النور: الرد الإيراني حتمي لحفظ ماء الوجه,, وما يتردد عن بدء الحرب به مبالغة كبيرة





حملت آخر أيام العام 2019 المنصرم منذ أيام تصاعد في مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط؛ فالقوات الأمريكية نفذت هجمات جوية غرب العراق استهدفت مواقع لكتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران غرب البلاد، وقتل خلالها 15 مقاتلا، وتمثل رد المعسكر الموالي لإيران في احتجاجات بأزياء عسكرية ورفع لأعلام قوات الحشد الشعبي، أمام السفارة الأمريكية بالعراق ثم اقتحام مدخلها، في مشهد أغضب الرئيس ترامب وتوعد إيران بدفع الثمن الباهظ ووصف ذلك بأنه تهديد وليس تحذير.

بعد أيام قليلة، نفذ ترامب تهديده، فقد أعلن البنتاجون الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذراع العسكري الأقوي لإيران داخل الشرق الأوسط، وتمت عملية الخلاص من سليماني من خلال عدد من الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقله برفقة مسؤولين آخرين قرب مطار بغداد .

وحسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية بأن استهداف سليماني ومرافقيه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان، وأضافت الوكالة أن جثته تمزقت إلى أشلاء.

وبمجرد إعلان ترامب في تغريدته، صباح اليوم الجمعة، التي فضّل أن تكون عبارة عن صورة للعلم الأمريكي فقط دون أي عبارات، جاءت الردود الأمريكية المختلفة.

بارك السيناتور الجمهوري ليندسي جرهام العملية، وقال في تغريدة له عبر "تويتر": " أنا أقدر عاليا، الإجراءات الجريئة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني. نقول للحكومة الإيرانية: إذا كنتم ترغبون بالمزيد فستنالون المزيد". وأضاف السيناتور: "شكرا سيدي الرئيس على الوقوف إلى جانب أمريكا".

ولكن تعليق نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، كان مخالفا لهذا الرأي؛ حيث قالت: "قامت الإدارة بضربات الليلة في العراق بدون تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، علاوة على ذلك، دون استشارة الكونجرس"، وأضافت "يجب إطلاع جميع أعضاء الكونجرس وعلى الفور على هذا الوضع الخطير، والخطوات التالية التي تنظر فيها الإدارة، بما في ذلك التصعيد الكبير في نشر قوات إضافية في المنطقة".

شخصيات تخلصت منها أمريكا في عهد ترامب:

قائمة سوداء تضم عدد كبير من الأسماء التي يرى الرئيس ترامب ضرورة التخلص منها؛ باعتبارهم مسئولين عن تهديد المصالح الأمريكية، وفي أقل من عام وضع ترامب عبارة "تم بالفعل" أمام عدد من أسماء تلك القائمة، فالبداية كانت من خلال إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، في مقابلة تلفزيونية سبتمبر الماضي، بأن القوات الأمريكية قتلت حمزة بن لادن، نجل مؤسس القاعدة، في عملية لم تعلن تفاصيلها.

وبعد نحو شهر كان إعلان مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في عملية أمريكية واسعة، تمت في 27 أكتوبر من العام الماضي.

لينضم سليماني بعد شهرين من مقتل البغدادي لقائمة الأهداف التي أصابتها الإدارة الأمريكية، والذي سيكون بالتأكيد له عدد من التبعات في ظل المعارضة القوية التي يقودها الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب وإجراءاته، خاصة في ظل "نجاح" ترامب في التخلص من الشخصيات التي وصفها بالإرهابيين مع اقتراب نهاية فترته الرئاسية، ومع الدخول في المنافسة الرئاسية والتي يحتاج ترامب لعدد من الأوراق، التي سيبرزها لناخبيه حتى يجددون ثقتهم به لولاية ثانية، ولا سيما حدوث تلك الخطوة في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي داخل منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في العراق ولبنان حيث تتواجد المعسكرات الموالية لطهران، وكان جزء أساسي من نجاح ترامب في دورته الأولى الوعود بالقضاء على النفوذ الإيراني الممتد في الشرق الأوسط وهو ما شرع ومستمر فيه، ما قد يمكنه في إعادة طرحه مرة أخرى.

لصالح أمريكا أم دعاية انتخابية لترامب؟

وعن تأثير تلك الخطوة على موقف الرئيس ترامب أمام الرأي العام الأمريكي، وسط الخطوات التي يتخذها الديموقراطيون بشأن عزله من منصبه، علق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ"الشروق" قائلا إن أمر ترامب باغتيال سليماني يمثل تصعيدا كبيرا، وهو أمر ليس بالغريب علي دونالد ترامب، فهو دائما ما يفضل تلك الخطوات التي قد يراها بعض من يعارضه بأنها "متهورة وهوجاء"، وهو ما يفسره الهجوم من جانب رموز الحزب الديموقراطي بعد العملية، مثل تصريحات جون بايدن التي وصفت أن ترامب يشعل الديناميت، وهجوم نانسي بيلوسي علي ترامب لأنه لم ينسق مع الكونجرس قبل العملية .

ويضيف عبد الفتاح أن كل تلك الشخصيات التي تعارض ترامب وسياسته لا تنكر خطورة إيران علي المصالح الأمريكية، ولكنها تختلف مع الإدارة الحالية بشأن التصعيد الذي تراه غير مدروس بشكل كامل، والذي يضع أمريكا في تهديد واضح لمصالحها.

وعن تأثير ذلك وعلاقته بإجراءات عزل ترامب التي يقودها الديموقراطيون داخل الكونجرس الأمريكي، لفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ما حدث يمكن أن يمثل نقطة قوة إضافية تضاف لترامب في جلسات المساءلة المرتقبة داخل مجلس الشيوخ، لأنه سيرسخ صور الرجل الشجاع الذي يقدم على الخطوات التي تردد فيها سابقيه (بوش وأوباما).

هل ستصمت إيران؟

وأوضح عبد الفتاح أن الخطوة لم تكن مفاجئة كما يصور البعض، ولكنها جاءت بعد عمليات كثيرة تصل لنحو 20 عملية قادتها إيران ومن يواليها هددت المصالح الأمريكية، مشيرًا إلى أن اللافت هو أن حجم الضربة والرد الأمريكي كان قويا تلك المرة؛ فمقتل سليماني سيلقي بظلاله على أكثر من صعيد في منطقة الشرق الأوسط؛ لأن إيران لن تصمت، وستبدأ الرد في أكثر من جبهة بداية من سوريا واليمن وغيرهما .

ويرى أن حجم وتأثير تلك الضربات علي المصالح الأمريكية المباشرة هو ما سيحدد موقف ترامب أمام شعبه؛ فلو كان التأثير ضد الصالح الأمريكي بفتح جبهات واسعة ضد أمريكا سيكون ترامب في نظر الأمريكيين متهور بالفعل ولم يقدر الموقف كما يردد معارضوه.

وعن المدى الزمني الذي ستظهر خلاله نتائج وأثر تلك الخطوة التي اتخذها ترامب على موقفه في الداخل الأمريكي، وبالتحديد على حجم فرصه بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020، قال عبد الفتاح إن نتائج تلك الخطوة ستظهر في وقت قريب جدا؛ لا سيما أن الرد الإيراني حتمي و لن يكون متأخرا، وأنه هو الذي سيحسم، من كان على حق معسكر الديموقراطيين المتأني، أم دونالد ترامب صاحب القرارات السريعة!.

خطوة ترامب بالتخلص من أحد أبرز شخصيات النظام الإيراني من الناحية العسكرية استدعت إجراء اجتماع طارئ لمجلس الأمن الإيراني برئاسة المرشد الأعلي؛ لبحث التداعيات ودراسة وسيلة الرد المناسبة، وبشأن ذلك الاجتماع وعن توقعات لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، علق محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، في تصريحات للشروق، موضحًا أن عملية مقتل سليماني هي من أقوي العمليات الأمريكية؛ لأنه يعد الرجل الثاني في النظام السياسي الإيراني، وله التأثير الأكبر علي السياسات الإيرانية في العشرين عام الأخيرة، لذلك ما حدث من اجتماعات على مستويات عليا لبحث سبل الرد هو أمر طبيعي ومتوقع؛ وأن هذا الرد لا بد أن يكون قويا بدرجة كبيرة؛ لأن بدونه ستفقد إيران كثيرا، على مستوى الداخل الإيراني وأمام القوات التي تحالفها كذلك، وبالتأكيد سيصب ذلك بشكل كبير في مصلحة الولايات المتحدة.

وأضاف أبو النور أن ما يتردد بأن ما حدث يعني دق أبواب الحرب الإيرانية الأمريكية، هو من قبيل المبالغة لأن المواجهة العسكرية المباشرة أمر مستبعد تماما على المدى القريب والمتوسط.

وعن سيناريوهات الرد، توقع أبو النور أن أمام إيران خيارين، أولهما أن تتدخل بشكل مباشر لتصيب أهداف أمريكية من القطع البحرية الأمريكية الموجودة في مضيقي هرمز وباب المندب، وأنها ستعلن ذلك بشكل واضح فيما يمثل مواجهة مباشرة وتحد صريح للولايات المتحدة على المستوى العسكري

أو السيناريو الثاني وهو الأقرب للحدوث، هو أن تفوض إيران وكلائها في الخليج والمنطقة بأن ترد على ذلك في صورة عمليات متفرقة ضد القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة بالخليج، والتي ستكون على الأرجح في السعودية أو الكويت، لأن استهداف قاعدة "العديد" الموجودة بقطر أمر مستبعد في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين القطري والإيراني.