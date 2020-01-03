ظريف: إيران تستطيع الرد على مقتل سليماني في أي وقت وبأي وسيلة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن رد الجمهورية الإسلامية على قتل الولايات المتحدة قائد عسكري كبير للبلاد سوف يتم "في أي وقت وبأي وسيلة".

وفي مقابلة مع التليفزيون الحكومي الإيراني، ونقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج، قال ظريف إن خطوة الولايات المتحدة عمل من أعمال "الإرهاب الجبان" المستند جزئيا إلى "ضغينة متجذرة" ضد قاسم سليماني وبشكل جزئي أيضا إلى سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة انتخابه وجهود صرف الأنظار عن إجراءات عزله.

وذكر ظريف إن عواقب الضربة التي نفذتها قوات أمريكية في العراق، أثناء مغادرة سليماني مطار بغداد في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستكون "على نطاق واسع" وستكون خارج أيادي إيران، نظرا لشعبية قائد الحرس الثوري الواسعة في المنطقة.