 السعودية تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بدارفور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بدارفور

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:47 ص
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور.

وقال الملك - وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين وللشعب السوداني باسم شعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب السودان من كل سوء ومكروه".

كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء مماثلة، أعرب فيها عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين.

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