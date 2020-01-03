زيمبابوي تعتزم استيراد الذرة لمواجهة أزمة نقص الغذاء

صرح رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، اليوم الجمعة، بأن بلاده سوف تستورد الذرة من المكسيك وأوكرانيا وجنوب أفريقيا المجاورة، لا طعام ما يصل إلى 8 ملايين نسمة في مواجهة أزمة نقص الغذاء التي تواجهها البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن منانجاجوا قوله، خلال المشاركة في حملة لتنظيف الشوارع في منطقة سكنية عشوائية غرب العاصمة هراري: "في ظل الصعوبات الراهنة، تبحث وزارة الصناعة إضافة زيت الطهي والملح والخبز والصابون إلى قائمة السلع المدعمة التي يحصل عليها المستهلكون".

وأضاف أن الحكومة سوف تسحب رخص العمل من التجار الذين يبالغون في أسعار بيع الذرة، وهي الوجبة الأساسية في زيمبابوي.

وتستهلك زيمبابوي قرابة 2ر2 مليون طن من الذرة سنويا لتوفير الغذاء للإنسان وإطعام رؤوس الماشية.

وذكر برنامج الغذاء العالمي مطلع هذا الأسبوع أنه يعتزم توفير الغذاء لـ4 ملايين شخص في زيمبابوي، على الأقل، من بين الثمانية ملايين نسمة المهددين بالجوع، وطالب المجتمع الدولي بتقديم المزيد من التبرعات النقدية لأنه لم يجمع المبلغ المطلوب لهذا الغرض حتى الآن.