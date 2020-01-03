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ارتفاع التضخم في تركيا خلال ديسمبر للشهر الثاني على التوالي

علم تركيا
علم تركيا
إسطنبول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 3:06 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 3:06 م
كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مما يقلل من فرص البنك المركزي التركي في اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي.

وذكر مكتب الاحصاء التركي في أنقرة أن أسعار المستهلكين ارتفعت من 6ر10 بالمئة في نوفمبر  إلى 8ر11 بالمئة في ديسمبر.

وكان خبراء الاقتصاد في وكالة "بلومبرج" للأنباء توقعوا أن يرتفع التضخم في تركيا بنسبة 5ر11 بالمئة في ديسمبر.

وأدت هذه الزيادة، المدفوعة بارتفاع اسعار الغذاء والطاقة،  إلى وصول سعر الفائدة القياسي في تركيا، والمعدل بحسب أسعار المستهلكين،  إلى نسبة 2ر0 بالمئة، في أدنى معدل له منذ أكتوبر 2018

وفي إطار جهود تحفيز الاقتصاد، خفض محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 12 بالمئة منذ يوليو الماضي، كما تعهد بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى "معقول" بالنسبة للمستثمرين.

ونقلت "بلومبرج" عن نيهال ضيا إيردم، كبير الاقتصاديين بمؤسسة "جارانتي بي.بي.في.إيه" للأبحاث الاقتصادية، قوله: "نتوقع استمرار ارتفاع التضخم بسبب التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع اسعار الطاقة".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل يوم 16 يناير لتحديد سياساته المالية.

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