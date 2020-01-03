 عقب مقتل سليماني.. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات القادمة - بوابة الشروق
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عقب مقتل سليماني.. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات القادمة

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
طهران - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 6:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 6:40 ص

يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات القادمة، اجتماعاً طارئاً لبحث الهجوم الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن المتحدث باسم المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني كيوان خسروي أعلن ان "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سيعقد خلال الساعات القادمة، اجتماعاً طارئاً لبحث العدوان الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بهجوم صاروخي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن الجنرال سليماني قتل فجر اليوم الجمعة، في هجوم نفذه طيران مروحي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.


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