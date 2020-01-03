مصرع شخص وإصابة آخر جراء انقلاب سيارة في وادي النطرون

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لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين (الكيلو ١٠٨ اتجاه الصحراوي)، أمام قرية الشجاعة بوادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة محمد محمود أحمد (٢٠ سنة) من بنها، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة علي صبحي علي محمد (٣٤ سنة) مقيم ببنها.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة.