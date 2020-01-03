بومبيو لنظيره الألماني: الغارة التي استهدفت سليماني كانت دفاعا عن النفس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بنظيره الألماني هايكو ماس تناول خلالها الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية في بغداد، أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



وصرحت مورجان اورتاجوس، المتحدثة باسم بومبيو، اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية الأمريكي قال في الاتصال إن الغارة " كانت عملا من أعمال الدفاع عن النفس بسبب التهديدات المباشرة لحياة مواطنين أمريكيين".



وأضافت اورتاجوس أن بومبيو وجه الشكر إلى نظيره الألماني لموقف بلاده الأخير الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء الاستفزازات العسكرية المستمرة من قبل النظام الإيراني.



وذكرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تعول على التهدئة.



وبحسب تصريحات اورتاجوس، أجرى بومبيو صباح اليوم، اتصالات هاتفية بنظيره البريطاني دومينيك راب والصيني يانج جي تشي.