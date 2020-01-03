ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف يختصر زيارته لليونان والعودة إلى إسرائيل عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية في العراق .

من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى اجتماع لرؤساء مؤسسة الدفاع في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب لتقييم الأوضاع مع مقتل سليماني.

وعلى صعيد متصل ، أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإغلاق منتجع جبل الشيخ للتزلج في الشطر الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان السورية اليوم الجمعة ، وسط مخاوف من قيام إيران بالانتقام من إسرائيل بسبب مقتل الجنرال سليمان في هجوم امريكي.

كان موقع جبل الشيخ تعرض في السابق لهجمات صاروخية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) " بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني جنبا إلى جنب مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية.

ومن جانبه، قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن "انتقاماً قاسياً بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس".