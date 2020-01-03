 الكويت تدعو للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق - بوابة الشروق
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الكويت تدعو للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 8:56 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 8:56 م

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، إن الكويت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق، واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة، والتي سبق وأن حذرت الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها.

ودعا المصدر - في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الكويتية، - إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات، وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر.

كما دعا المجتمع الدولي للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، والنأي بها عن مظاهر التصعيد.

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