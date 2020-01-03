 البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب - بوابة الشروق
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البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

ترامب
ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 5:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 5:15 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" يوم الخميس أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.


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