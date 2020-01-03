البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" يوم الخميس أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.