كان التنديد واضحا وصريحا وشديد اللهجة من الجانب الإيراني تجاه مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني أحد أهم أذرع النظام في الخارج عن طريق قصف موكبه بعد وصوله لبغداد.

ساد التهديد بالرد القوي والوعيد بالإنتقام على ألسنة القادة والساسة والهيئات الإيرانية ردًا على مقتل سليماني، بل وخارج إيران كان حلفاؤها يتوعدون بالانتقام.

وفي هذا التقرير تستعرض الشروق أبرز الهيئات الإيرانية التي نددت بمقتل سليماني وما دورها داخل الدولة الإيرانية.

الحرس الثوري الإيراني

جاء التنديد بقتل سليماني من الجانب الإيراني سريعا فور إعلان الحرس الثوري خبر وفاته إثر قصف أمريكي.

وظهر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني "رمضان شريف" على الهواء وهو يبكي أثناء إعلانه مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وقال المتحدث إن القوات المعادية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي ستنتقم لاغتيال قاسم سليماني.

وأضاف أن الحرس الثوري والأمة الإيرانية الحكيمة وجبهة المقاومة في أنحاء الأمة الإسلامية ستثأر لمقتل الشهيد سليماني كما وصفه.

ويعتبر الحرس الثوري فرع من فروع القوات المسلحة الإيرانية التي تأسست بعد ثورة 22 أبريل 1979 بأمر من آية الله الخميني.

ويقوم الحرس الثوري بحماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج، يتركز دور الحرس الثوري في حماية النظام الإسلامي ومنع التدخل الأجنبي بالإضافة إلى منع الانقلابات العسكرية أو "الحركات المنحرفة ".

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار مصدري أوامر ومنفذي الجريمة الاميركية باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وقد أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) نقلا عن وزير الدفاع أمير حاتمي قوله أن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا من جميع المتورطين والمسؤولين عن اغتيال سليماني.

مجلس الأمن القومي

لم ينتظر مجلس الأمن القومي الإيراني كثير بعد مقتل سليماني حيث أعلن عن إجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات والرد على مقتل سليماني.

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان تبع الاجتماع أن اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة في المنطقة.

وأعلن المجلس أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن جميع تداعيات وعواقب هذه المغامرة الإجرامية، مشددا على أن اغتيال قاسم سليماني خطأ في الحسابات لن تفلت واشنطن من عواقبه بسهولة.

وركز البيان الصادر إثر الاجتماع على النقاط الأساسية التالية:

على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر انتقام إيران الساحق في المكان والزمان المناسبين

إيران ستواصل خط الجهاد والمقاومة بعزم أكبر ومن دون مواربة

اغتيال قاسم سليماني والقادة الكبار برفقته جاء انتقاما لـ"داعش" والإرهاب التكفيري في سوريا والعراق

امتزاج دماء القادة الإيرانيين والعراقيين مؤشر على الارتباط الوثيق بين الشعبين العراقي والإيراني الذي لن يضعف في المستقبل

قاسم سليماني فخر وعزة ليس للإيرانيين فحسب بل لكل المسلمين والمستضعفين في العالم

استشهاد هذا القائد المقاوم خسارة كبيرة للعالم الإسلامي والشعب الإيراني

كلما سقط لواء من يد مقاتل سيحمله مقاتل آخر

على من ابتهجوا لجريمة اغتيال سليماني أن يعلموا أن هكذا عملية عمياء ستضاعف من سياسة المقاومة الفاعلة التي تنتهجها إيران ومن دون أي تراجع

وحضر الاجتماع للمرة الاولى المرشد الإيراني لاتخاذ إجراءات وردود إزاء مقتل سليماني

وتم تشكيل المجلس الأمني القومي الإيراني مجلس لحماية ودعم المصالح الوطنية والثورة الإسلامية والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للبلاد، وقد تأسست هذه المؤسسة خلال مراجعة الدستور عام 1989.

ويحدد الدستور مسؤوليات المجلس على النحو التالي:

1- تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد.

2- تنسيق الأنشطة السياسية والمخابراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي.

3- استغلال الموارد المادية والفكرية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام يهدد الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني، كتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي في تغريدة له على تويتر منذرا الولايات المتحدة قائلا "سننتقم له (سليماني) من أمريكا شر انتقام".

وأكد رضائي لقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني أن الاعتداء الاميركي الارهابي سينتج صحوة ثانية تعزز قوة محور المقاومة.

وتعتبر تلك الهيئة أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له التي تنص عليها المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: " تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية تشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام.