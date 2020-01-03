ناطق باسم الجيش السوداني: سقوط طائرة عسكرية غربي البلاد ومقتل 18 شخصا

أدى تحطم طائرة عسكرية مستخدمة في الأغراض الطبية في السودان إلى مقتل جميع ركابها الثمانية عشر وفق بيانات رسمية.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني اللواء عمر محمد الحسن، مساء أمس الخميس، إن القتلى هم سبعة من طاقم الطائرة وثلاثة من القضاة وثمانية من المدنيين.

وكانت الطائرة، وهي من طراز أنتونوف تحطمت لسبب غير معلوم وهي في الجو بعد دقائق من إقلاعها من مطار مدينة الجنينة في غرب السودان، وارتطمت بالأرض.

كانت الطائرة متجهة إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الإغاثية في السودان إن الطائرة كانت تحمل مرضى للعلاج بالعاصمة.

كان هؤلاء الأشخاص جرحوا خلال المعارك العنيفة بين تجمعات قبلية في دارفور، حيث قتل بحسب بيانات الهلال الأحمر 48 شخصا وجرح العشرات في هذه المعارك.

يخوض المتمردون في دارفور على الحدود مع تشاد منذ أكثر من عقد من الزمان معارك مع قوات الحكومة المركزية، وتتضامن معهم ميليشيات من القبائل العربية هناك.

كان ناطق باسم الجيش السوداني، أعلن بعد الحادث عن تحطم طائرة عسكرية من طراز إنتونوف 12 في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان مساء الخميس، وذكر في البداية مقتل ما لا يقل من 15شخصا.

وسقطت الطائرة بعد عشر دقائق من إقلاعها من مطار “الشهيد صبيرة” بمنطقة كرك شرقي المطار ما اسفر عن مقتل جميع ركابها.

وكان الناطق أوضح أن من بين الركاب الذي لقوا حتفهم ثلاثة قضاة و موظفا يتبع برنامج الغذاء العالمي، وعددا من المدنيين، بينهم مرضى وأطفال بالإضافة إلى طاقمها.