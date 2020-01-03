تعرف على تفاصيل مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني وقع بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة (دون طيار) بعدد من الصواريخ.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الضربة الأمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني وعددا من قيادات الميليشيات الموالية لإيران في العراق بينما كانوا يغادرون مطار بغداد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولون أمريكيون القول إن السيارتين تعرضتا للعديد من الضربات الصاروخية أطلقتها الطائرة المسيرة، ما أدى إلى "مقتل خمسة أشخاص" من بينهم سليماني و الرجل الثاني بميليشيا الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس ومسؤول التشريفات في الحشد الشعبي رضا الجابري.

وأوضحت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية أن الغارة وقعت بالقرب من منطقة الشحن في مطار بغداد، حيث كان سليماني خارجاً لتوه من الطائرة التي أقلته من لبنان، وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أشلاء لجثة أكدوا أنها لسليماني. واستدل ناشطون على يد سليماني المبتورة من الخاتم الذي في إصبعه. كما أظهرت الصور عملات سورية وأخرى إيرانية في جيب جثة القتيل.

من جهته، قال جنرال في قيادة العمليات المشتركة في بغداد، رفض الإفصاح عن هويته، إن طائرة قادمة من سوريا كانت تقل الجابري وسليماني حطت في مطار بغداد. علما بأن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ذكرت أن سليماني كان قادما من بيروت وليس سوريا عند مقتله.

وأوضح الجنرال العراقي أيضا أن سيارتين وقفتا أسفل الطائرة التي حطت في المطار وأقلت سليماني، مشيرة إلى أن المهندس كان في واحدة منهما، ولدى مغادرة السيارتين المطار، تعرضتا للقصف الصاروخي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المطار كان قد تعرض لقصف سابق قبل ساعات من هذا القصف، شمل إطلاق ثلاثة صواريخ لكنه لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وقد أفادت مصادر بأن من بين القتلى في الهجوم الصاروخي الثاني صهر قاسم سليماني (إيراني الجنسية) و صهر عماد مغنية (القائد في حزب الله اللبناني الذي قتل فى غارة جوية إسرائيلية في الأراضي السورية عام 2008.