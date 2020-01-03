علاوي يدعو لعقد مؤتمر إقليمي لحفظ العراق والمنطقة

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دعا إياد علاوي زعيم حركة الوفاق في العراق اليوم الجمعة إلى التحلي بالحكمة والاتزان والعمل على عقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة إلى شاطئ الأمان.

وقال علاوي على حسابه في تويتر تعليقا على حادثة مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الجمعة: "نعيش مرحلة هي الأخطر في تاريخ العراق والمنطقة، كإحدى نتائج التصعيد الذي حذرنا منه".

وأضاف "دعونا سابقا نكرر دعوتنا لعقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها إلى شاطيء السلام والتحلي بالحكمة والاتزان هو الأهم. والأولوية لحفظ العراق والعراقيين واستقرارهم وإبعاد الحرب وتاثيرها".