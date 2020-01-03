إضراب السكك الحديدية الفرنسية يتجاوز مدة نظيره عام 1986

واصل العاملون بهيئة السكك الحديدية الحكومية في فرنسا إضرابهم أمس الخميس احتجاجا على خطة إصلاح أجور ذوي المعاشات المعتزم تطبيقها.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية في الوقت الذي ما يزال المتظاهرون محتشدين فيه بالعاصمة باريس، يكون إضراب السكك الحديدية استمر بذلك مدة 29 يوما ، وبهذا يتجاوز إضراب هذا العام مدة أكبر إضراب مرت به البلاد في الشتاء الفاصل بين عامي 1986، و 1987 ما شل حركة القطارات في ذلك الوقت.

وفي شارع الأوبرا بالدائرة الثانية في باريس رفع المتظاهرون أعلام اتحاد النقابات العمالية ولوحوا بها.

وأقامت الشرطة الحواجز لمنع تحركاتهم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قرب المقر الرئيسي لحزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

واضطر العشرات إلى الهروب إلى الأزقة الضيقة بسبب كثافة سحب الغاز المسيل للدموع.

وأعلن رئيس الحزب ستانيسلاس جوريني على موقع تويتر أنه جرت محاولة "لاقتحام مكتب الحزب من جانب متظاهرين متطرفين"، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا القول بعد.

وقلصت السلطات بشدة حركة قطارات المترو وحركة القطارات الحديدية في أرجاء البلاد مجددا.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية إن أطول إضراب للسكك الحديدية حتى الآن كان الإضراب الذي نظم في 18 ديسمبر 1986 واستمر حتى 14 يناير 1987.

كما نظمت النقابات الفرنسية إضرابا شل حركة المواصلات العامة بين نوفمبر، وديسمبر 1995 لمدة 22 يومًا، بعد أن حاول رئيس الوزراء آنذاك ألان جوبيه إدخال تعديلات على منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

واضطرت الحكومة وقتها في النهاية إلى التراجع عن قراراتها.

ومن المتوقع أن تحدث توقفات أخرى غدا الجمعة في حركة القطارات إلا أن قطارات إس إن سي إف وشركة قطارات باريس "أر إيه تي بي" ستشهد تحسنا ملموسا في الحركة.

ولا يلوح حل سريع في الأفق للصراع بين الحكومة الحالية برئاسة ماكرون وبين النقابات، وكان ماكرون دافع عن خطط الإصلاح خلال كلمة ألقاها بمناسبة رأس السنة الميلادية.