بعد استهداف موكبهما على طريق بغداد الدولي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، صباح اليوم الجمعة.

من جهتها، تبنت أمريكا العملية التي استهدفت القادة الإيرانييين، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن العملية جاءت بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بقتل قاسم سليماني، بعد أن تأكد من مصادقته على قرار هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية.

وتم استهداف قائد فليق القدس عن طريق طائرات مسيرة أمريكية، أثناء خروجه من مطار بغداد بالعراق، تحديداً من البوابة الجنوبية، بعد عودته من العاصمة السورية دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط «أجنحة الشام»، هبطت الساعة 11:00 ليلاً بالتوقيت المحلي بمطار بغداد، وفقا لما أوردته فضائية «العربية».



العملية التي أسفرت عن مقتل الزعيمين المواليين لإيران، أسفرت أيضا عن مقتل قياديين وجنود في الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي الإيراني، ترصدهم «الشروق» في التقرير التالي..



