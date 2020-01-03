وزارة الدفاع الأمريكية: تصفية سليماني مجرد البداية

نقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الجمعة، أن تصفية قاسم سليماني هي "مجرد البداية"، وأن إرهابيين إيرانيين آخرين "سيلقون نفس مصيره".



ولم تذكر قناة (الحرة) التي نقلت التصريح في نبأ عاجل المزيد من التفاصيل.



كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش الأمريكي قام بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بالقرب من مطار بغداد.