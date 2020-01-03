البعثة التعليمية المصرية في السودان تُكرم خريجي برنامج تعليم الكبار







أقامت البعثة التعليمية المصرية في السودان، اليوم الجمعة ، حفلا لتخريج وتكريم دفعة جديدة من برنامج تعليم الكبار القراءة والكتابة، ومهارات فنية في الصيانات البسيطة للكهرباء والتبريد والتكييف والكمبيوتر، بحضور رئيس البعثة أشرف البسطويسي، ومن البعثة الديبلوماسية المصرية عصام عفت، ممثلا للسفير المصري في السودان حسام عيسى، ومدير عام الاتفاقيات في وزارة التربية والتعليم بالسودان، نجم الدين صالح، ولفيف من أعضاء البعثة ومعلميها.

وأقيمت الفاعلية في مسجد "الشيخ عبد القادر"، في حي الجيلي، في الخرطوم، بعد صلاة الجمعة، التي تناول إمامها في الخطبة، دور المُعلم المصري في السودان، وأهمية التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، لما فيه خير ورخاء شعبي وادي النيل، لافتا إلى الدور الاجتماعي المهم لمدرسة الجيلي الصناعية وتعليم الأساس، التابعة للبعثة المصرية، في محيط الحي.

وأشاد رئيس البعثة التعليمية، في كلمة خلال الحفل، بالتعاون المثمر، بين البعثة التعليمية المصرية، والمحيط الاجتماعي في الجيلي، والذي أثمر عمل دورات تدريبية لأبناء الحي لتنمية المهارات الفنية، وتعلم الصيانة البسيطة في مجالات الكهرباء، والتبريد والتكييف، والكمبيوتر، داخل المدرسة مدرسة "الجيلي الصناعية وتعليم الأساس"، خلال ساعات تدريب معتمدة، تؤهل الخريجين لسوق العمل، بهدف توفير فرص عمل للشباب، عبر تعليمهم حرفا فنية.

ونوه أيضا بفتح فتح فصول لتعليم الكبار، من الرجال والسيدات، حتى يساعد ذلك على رفع قدراتهم، المهارية في القراءة والكتابة.

وفي نهاية الفعالية، تم توزيع شهادات تقدير للخريجين، الذين أمضوا الدورة التدريبية، في القراءة والكتابة، والمهارات الفنية، وكذلك المتفوقين من طلاب المدرسة، في الشهادتين الاعدادية والثانوية، ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي.