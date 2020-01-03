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عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح: لن تتوقف المقاومة بمقتل المهندس وسليماني

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
بغداد - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 10:11 ص

أكد أحمد الأسدي عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح، اليوم الجمعة، أن المقاومة لن تتوقف بمقتل أبومهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق.

وقال الأسدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم إن "الغارة الأمريكية التي جرت قرب مطار بغداد الدولي لم تحقق أهدافها باستهداف الحاج سليماني والمهندس لأن زمن الاستهداف بالقادة والرموز انتهى وستتحول المقاومة في اليوم التالي إلى حشود ومواكب وبنادق وأمة تتهاوى على وقع ضرباتها وانتصاراتها ومشروعها قوى الاستكبار والهيمنة".


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