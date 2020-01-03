سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، غموض تغيب طالبة عن منزلها بالشرقية.

البداية بورود بلاغ لمركز الحسينية بأمن الشرقية من (ربة منزل - 45 سنة) مقيمة ببندر الحسينية بغياب ابنتها طالبة 17عاما، عن مسكنها عقب ذهابها للمدرسة وعدم عودتها وقيام والد المتغيبة عامل 45 عاما بالاستغاثه بمسئولي الدولة لسرعة البحث عن ابنته وإعادتها.

وما توصلت إليه أنها بتاريخ تغيبها توجهت لمدرستها وقابلت زميلتها، واقترضت منها مبلغ 5 جنيهات وانصرفت دون دخول المدرسة.

وكشفت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى إلى استئجار المتغيبة حجرة بعقار بدائرة قسم الدقى بالجيزة منذ تاريخ غيابها.

وبالتنسيق وقيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، أمكن العثور عليها وبمناقشتها قررت تركها المنزل بإرادتها لوجود خلافات أسرية بينها ووالدها.