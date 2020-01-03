 زعيم الأغلبية الجمهورية بالنواب الأمريكي: سليماني شكل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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زعيم الأغلبية الجمهورية بالنواب الأمريكي: سليماني شكل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 8:42 م | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 8:42 م

قال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني شكل تهديدًا مستمرًا للولايات المتحدة.

وأضاف ماكونيل اليوم أنه تم "القضاء على زعيم الإرهابيين الإيرانيين من ميدان المعركة"، وفقال لوكالة بلومبرج.

وأشار إلى أن سليماني تسبب في عدد لا حصر له من الضحايا الأبرياء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

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