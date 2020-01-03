الإمارات توجه 200 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في باكستان

أعلنت الإمارات أمس الخميس تخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص المبلغ.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "المبادرة تهدف إلى تعزيز الابتكار في المشاريع ودعم ريادة الأعمال بجانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية؛ للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية الباكستانية، التي تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطني مستقر ومتوازن، يسهم في التنمية المستدامة للبلاد في مختلف مجالاتها".

كما تأتي في "إطار عمق العلاقات وأواصر الصداقة التي تجمع بين الإمارات وباكستان، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها، وهو ما يتجسد في التطور الواسع الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية على مختلف المستويات".