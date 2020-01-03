صحيفة: كوريا الشمالية يجب أن ترد بضربة قوية فورية ضد محاولة إهانة كرامة البلاد

ذكرت صحيفة كورية شمالية "رودونج شينمون"، اليوم الجمعة، أن بيونج يانج ينبغي عليها مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية بضربة سياسية ودبلوماسية وعسكرية، داعية لبذل جهود شاملة لبناء قدراتها الدفاعية الوطنية.



وقالت صحيفة (رودونج شينمون) الكورية الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية يجب أن ترد بضربة قوية فورية ضد محاولة إهانة كرامة البلاد وتهديد بقائها، مؤكدة أن البلاد يتعين عليها الحفاظ على قوتها العسكرية وتعزيزها لكي لا يجرؤ أحد على التفكير في استخدام القوة العسكرية ضدها، وأن هذه مباردة جوهرية لبناء قوة الحزب العسكرية.



وأفادت الصحيفة بأن الظروف الحالية تفترض أن يقبع البلاد تحت ثقل العقوبات التي تفرضها القوى المعادية عليه، داعية إلى مواجهة العقوبات من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضافت الصحيفة الكورية الشمالية أن مواجهة العقوبات من خلال الاعتماد على الذات يعد صراعا حقيقيا، مؤكدة أن البلاد وجدت طريقها الخاص لحل مشاكل الأكل واللباس رغم أنها قد لا تتمكن من تحويل الأمور بشكل رائع اقتصاديا.



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، هدد في الاجتماع العام الأخير لحزب العمال الحاكم بأن العالم سيشهد قريبا سلاحا استراتيجيا جديدا، حتى تتراجع العقوبات العدوانية ضد بلاده ويحل نظام السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.