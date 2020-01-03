لأول مرة فى التاريخ: تعديل جينات الأجنة

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للمرة الأولى فى التاريخ قام جيان كوى العالم الصينى فى أمراض الوراثة بتعديل جينات جنينين ولدا برئتين سليمتين تماما رغم أن والدهما حامل لفيروس نقص المناعة (الإيدز).

واجه العالم الصينى الذى أعلن عن نفسه العام الماضى حكما بالسجن لثلاثة أعوام وغرامة أربعمائة ألف دولار.

دافع العالم الصينى عن نفسه قائلا إنه يتحمل المسئولية كاملة وأن ما فعله لخير الإنسانية وأنه على ثقة من أن هناك آخرين يقومون الآن بنفس العمل لأن العلم يتقدم.

واجه العالم الصينى انتقادات حادة فالكثيرون دون شك يعتقدون بأن ما فعل ينافى آداب مهنة الطب وأخلاقياتها.