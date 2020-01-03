افتتح الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام مساء الخميس معرض صور (مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية)، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ونظمت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين حفل افتتاح المعرض بساقية الصاوي، الذي شهد إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي.

وتضمن الحفل تكريم عدد من رواد التصوير الصحفي وهم كل من إبراهيم مسلم "الاخبار"، وابراهيم بشير "دار الهلال"، وأحمد مهدي "مايو"، وحسن دياب "الأخبار"، ورضا مصطفى "الاخبار" ومحمد القيعي "الأهرام"، وشريف سنبل "الاهرام".

وتضمنت المسابقة محاور الصورة الخبرية، والقصة المصورة، والصورة الرياضية، وصور الحياة اليوم، والمالتيميديا. وكانت الشعبة قد أعلنت استحداث فرع هذا العام خاص لطلبة الجامعات فقط ضمن فرع الحياة اليومية.

وقال رئيس الشعبة مجدي إبراهيم إن لجنة تحكيم المسابقة ضمت كلا من المصورين: عبد الوهاب السهيتي، بولس إسحق، حسام دياب، عمرو عبدالله، ناريمان المفتي، كما تضمنت لجنة تحكيم مسابقة "المالتي ميديا" كلا من: حسن عبدالله، وعبد الفتاح فرج، وعلي السطوحي.

وفاز في فرع الصورة الخبرية كل من محمد عبد الغنى بالمركز الأول، ومحمد حسام الدين بالمركز الثاني، وروجيه أنيس بالمركز الثالث، ومحمود الخواص بالمركز الرابع، وأشرف العمدة بالمركز الخامس، وفي المركز السادس إسلام فاروق، والسابع عز حسين، والثامن محمد الشاهد.

وفِي فرع القصة المصورة فاز كل من عبدالله عويس بالمركز الأول، جهاد حمدى بالمركز الثاني، وحمادة الرسام بالثالث، وروجية أنيس بالمركز الرابع، بينما فاز بالمركز الخامس فريد قطب، وفاز بالسادس على زرعي.

وفِي فرع المالتميديا؛ فاز بالمركز الأول فريد قطب عن عمل بعنوان أستاد الغلابة، وفاز بالثانى محمد سويفى وعز الدين وهدان عن عمل بعنوان "الأمومة كلها عادل"، وحلت في المركز الثالث فايزة أحمد وإسلام مصدق عن عمل "بنت من طوب"، وجاء في المركز الرابع أحمد بهنسى عن عمل "دارك رووم"، وجاءت روفيدة جمال في المركز الخامس عن هنا بعنوان بركة أسيوط.

وفِي فرع القصة المصورة؛ حاز على المركز الأول عبدالله عويس، وفاز بالثانى جهاد حمدى، وبالثالث حمادة الرسام، وجاء روجيه أنيس في المركز الرابع، وحل فريد قطب بالمركز الخامس، وعلى زرعي بالمركز السادس.

وفي فرع الرياضة؛ فاز بالمركز الأول أسامة عبد النبى، وبالثاني علاء أحمد، وفاز بالثالث فريد قطب، وحاز محمد فؤاد المركز الرابع، وحل سهيل صالح بالمركز الخامس، وفاز محمد عبد الغنى بالسادس، ووئام مصطفى بالمركز السابع.

وفِي فرع الحياة اليومية حصل على المركز الاول مصطفى منصور بالمركز الأول، وحاز روجيه أنيس المركز الثاني، وحل لؤى نعمان في الثالث، وتوفيق السيد بالرابع، وحازت شروق السيد على المركز الخامس.

وفي فرع الجامعات الذي أطلق لأول مرة هذا العام؛ فازت بالمركز الاول سارة محمد بخيت - جامعة الاسكندرية كلية الاداب، وفاز بالمركز الثانى عمر جهاد السيد عن كلية الاعلام جامعة جنوب الوادي.

وجاءت سارة رمضان حسن في المركز الثالث عن جامعة عين شمس "كلية البنات قسم اللغة الانجليزية"، وفازت هبة عبد الباسط طه من جامعة القاهرة كلية التربية النوعية إعلام تربوى بالمركز الرابع ، وجاء عمر أشرف أحمد شبل الطالب بكلية الإعلام - مدينة الثقافة والعلوم في المركز الخامس.

ونظم المعرض بمشاركة 150 مصورا، وعُرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات.