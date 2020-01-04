ساندرز يهاجم سياسات ترامب في الشرق الأوسط: نقترب من حرب كارثية أخرى

علق السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز المرشح المحتمل للرئاسة في الولايات المتحدة على الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق بقرار من الرئيس دونالد ترامب، بأن "هذا التصعيد الخطير يقرب أمريكا من حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط، ربما تودي بأعداد لا تحصر من الأرواح وتريليونات الدولارات ، فضلا عن مزيد من حالات النزوح الجماعي في تلك المنطقة المضطربة من العالم".



وأضاف ساندرز في تدوينة طويلة عبر صفحته على "فيسبوك" : "عندما عارضت الحرب على العراق عام 2002 كنت أخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة أكبر للاستقرار في ذلك البلد والمنطقة بأسرها، وحذرت من الآثار المدمرة للغزو، واليوم تحول هذا التخوف إلى حقيقة، حيث فقدت الولايات المتحدة حوالي 4500 من الرجال والنساء الشجعان الذين يقاتلون في العراق، وأصيب عشرات الآلاف، وقتل مئات الآلاف من العراقيين، وتم إنفاق تريليونات الدولارات على تلك الحرب، والنتيجة أننا أمام اضطرابات هائلة في ذلك البلد، فضلا عن الفساد والفقر المدقع، والعراقيون بالطبع يريدون انسحاب القوات الأمريكية".



وتساءل ساندرز: كل هذه المعاناة، وكل هذا الموت، وكل هذه النفقات الضخمة، من أجل ماذا؟



وأكد ساندرز أنه يكرر التحذير الذي سبق ووجهه عام 2002 أثناء النقاش حول الحرب في العراق: "يجب أن تكون الحرب هي السبيل الأخير في علاقاتنا الدولية، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المعاناة الرهيبة التي ستحدثها الحرب".



واستطرد ساندرز منتقدا ترامب: "دعونا لا ننسى أنه عندما تولى منصبه، كان لدينا اتفاق نووي مع إيران، تفاوضت عليه إدارة باراك أوباما مع أقرب حلفائنا، واجتمعت دول من كل مكان للتفاوض حول هذا الاتفاق الذي وضع حدًا لبرنامج إيران النووي، وكان من الحكمة التمسك بهذا الاتفاق النووي، وفرض أحكامه، واستخدام تلك القناة الدبلوماسية مع إيران لمعالجة مجموعة واسعة من المخاوف الأخرى، بما في ذلك دعمهم للإرهاب، لكن لسوء الحظ، تجاهل ترامب نصيحة مسئولي الأمن الخاصين به واستمع إلى المتطرفين اليمينيين، وكان بعضهم بالضبط نفس الأشخاص الذين دخلونا في الحرب في العراق في المقام الأول".



وانتقد ساندرز ما وصفه باتخاذ ترامب قرارات متهورة دون تفسير ودون أي تشاور في الكونجرس، مشددا على أن المحور الأساسي لإنهاء الحروب غير المبررة التي لا تنتهي هي أن يعيد الكونغرس تأكيد سلطته الدستورية على مسائل الحرب، كما فعل الآباء المؤسسون للولايات المتحدة.



واختتم ساندرز تدوينته اللاذعة قائلا: "لدينا نصف مليون أمريكي بلا مأوى اليوم، منهم 30 ألفا من المحاربين القدامى، ولدينا 87 مليون شخص لا يحظون بالتأمين الاجتماعي، ويموت 30 ألف أمريكي كل عام لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى طبيب عندما تقتضي الحاجة، علينا التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء المساكن، ومعالجة الأزمة الوجودية لتغير المناخ، ويجب علينا كأمة أن نحدد أولوياتنا بشكل صحيح، والاستثمار في احتياجات الشعب الأمريكي ، وليس إنفاق تريليونات أكثر على الحروب التي لا تنتهي".