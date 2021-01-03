تحرير طفل عقب اختطافه وطلب 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه بقنا

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، في تحرير طفل عقب اختطافة وطلب 100 ألف دولار فديه لإطلاق سراحه بقنا.

البداية بتلقي مركز شرطة فرشوط بأمن قنا بلاغًا من ربة منزل 45 عامًا زوجة عامل بالجارج، مقيمية دائرة المركز، بأنه اثناء لهو نجلها 6 سنوات رفقة طفل آخر أسفل العقار سكنهما بدائرة المركز، حيث اختطفه 4 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، لم يتمكن أحد من التقاط أرقامها، داخل سيارة ملاكي وطلب خاطفيه مبلغ 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركه ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من عاطل 29 عام مقيم بقنا، طالب 20 عامًا، عامل 36 عامًا، عاطل 24 عامًا مقيمين دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف الثالث بعلمه بثراء والد المختطف لعمله بالخارج لكونه يقيم بجوار مسكنهم فاتفق مع الباقين على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه لمرورهم بضائقة مالية، وفي سبيل ذلك راقب الطفل وإخبار باقي المتهمين بنزوله من مسكنه للهو أمامه فتوجهوا بسيارة ملاكي مُستأجرة ضُبطت، واختطفوه.

وتم تحرير الطفل المختطف من مكان إحتجازه بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم قنا وإعادته لأهليته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.