تخطط إندونيسيا لبدء تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا هذا الشهر، وتسعى للانتهاء من تطعيم 5ر181 مليون شخص بحلول مارس 2022، وفقا لوزارة الصحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سيتي نادية ترميزي، المتحدثة باسم إدارة التطعيم في الوزارة، قولها في إفادة اليوم الأحد إن المرحلة الأولية من التطعيم سوف تستهدف 3ر1 مليون شخصا من العاملين في قطاع الصحة و4ر17 مليون موظف عام على مستوى البلاد خلال الربع الأول من عام 2021.

وقالت ترميزي إن وزارة الصحة تسعى لبدء التطعيم في موعد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر يناير بعد الموافقة الرسمية من هيئة تنظيم الغذاء والدواء.

وتلقت إندونيسيا الدفعة الأولى من لقاح كورونا الذي طورته شركة سينوفاك بيوتك ليمتد الصينية الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة كومباس أنه تم البدء في توزيع الجرعات، اليوم الأحد.