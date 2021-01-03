المفكر طلال أبو غزالة: يجب أن تصمد الدول العربية أمام الصراع الثلاثي بين الصين وأمريكا وروسيا

قال طلال أبو غزالة، المفكر والخبير الاقتصادي، إن الصين ترفض الجلوس مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على طاولة واحدة، منوهًا بأن العالم في أزمة بسبب المشكلات بين الصين وأمريكا.



وأضاف، في حوار خاص ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الصين لديها حليف قوي وهو روسيا، موضحًا أن المعركة بين الصين وأمريكا تدور حول السيطرة على العالم.



وأشار إلى تقدم الصين اقتصاديًا، فضلًا عن تقدمها في مجال علوم التكنولوجيا، مضيفًا أن الدول العربية يجب أن تصمد أمام هذا الصراع الثلاثي بين الصين وأمريكا وروسيا.



وأكد أن يوم الأربعاء المقبل سيكون الأهم بين عامي 2020 و2021، كاشفًا أن خيار ترامب الوحيد هو أن يكون الحاكم العسكري لأمريكا في حالة الحرب فقط.