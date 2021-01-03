أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أن شركات إيرانية تخطط لتوقيع اتفاقيات بقيمة 2ر1 مليار دولار، للحفاظ على مستويات إنتاج النفط الخام بالبلاد وزيادتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن الشركة، أن التوقيع سيتم يوم غد بحضور وزير النفط بيجن زنكنه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت شركتان تابعتان للشركة الوطنية قد وقعتا على عقود محلية مشابهة بقيمة 8ر1 مليار دولار في أغسطس لتعزيز الإنتاج في أكثر من 12 من الحقول البرية والبحرية.

وكان زنكنه أعلن في منتصف ديسمبر الماضي أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط في العام المقبل إلى نحو 5ر4 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأمريكية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للمنصب.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للبترول، ومن بينها إيران، اجتماعا الاثنين لتقييم مستويات الإنتاج.

وبينما قلصت المنظمة الإنتاج منذ أبريل لتعزيز الأسعار في مواجهة جائحة كورونا، فقد تم استثناء إيران من فرض حصص لخفض الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة عليها.