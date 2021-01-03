انهيار منزل بإحدى قرى الدقهلية دون وقوع إصابات

انهار منزل بقرية ديمشلت في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بانهيار منزل بقرية ديمشلت في مركز دكرنس.



وبانتقال ضباط المباحث ومسئولي رئاسة مجلس مدنية دكرنس، فُرض كردونًا أمنيًا حول المنزل، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين بمساحة ٢٠٠ متر تقريبًا، ملك كل من المدعو حامد بخاطرة إبراهيم الموجي، ٦٨ سنة فلاح، ونجل شقيقه المدعو السيد حمادة بخاطرة، ٥٠ سنة فلاح، ويقيمان وأسرتهما بذات المنزل، ولم ينجم عن ذلك إصابات.



وبسؤال السيد الشحات الحسيني، رئيس الوحدة المحلية بقرية ديمشلت، علل سبب سقوطه لقدم المبنى، وأضاف أنه لم يتم صدور قرارات إزالة أو ترميم للمنزل، وبسؤال مالكي المنزل أيدا ذات المضمون، وأوضحا عدم وجود أشخاص من أهليتهما داخل المنزل أثناء انهياره، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤ / ٢٠٢١ إداري مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.