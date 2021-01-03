رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية يتفقد مشروعات حماية طابا ونويبع من أخطار السيول

قام الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، يرافقه المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع وحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن عملية حماية منطقة الترابين من أخطار السيول، يجري تنفيذها داخل 7 أودية تابعة لها، وتعدت نسبة التنفيذ بهم 82 %.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه الانتهاء من حفر بحيرتين "ب١،ب٢" وإقامة حواجز أمامهم في وادي طابا، إضافة إلى حفر بحيرتين وتكوين طبقات الحواجز ودمكها حتى الوصول للمناسيب التصميمية.

وأكد أنه جرى خلال الزيارة التشديد على إتباع واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.