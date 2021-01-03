تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تطالب بالتصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء بالحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.