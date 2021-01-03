تقرير: التحالف الحاكم في تركيا يسعى لحل حزب الشعوب الكردي

ذكرت تقارير صحفية في تركيا أن تحالف الجمهور الحاكم في البلاد والمكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية” في تركيا، يعتزم تنفيذ مخطط لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ووفق تسريبات فإن الخطوة الأولى التي سيتخذها تحالف الشعب هي للحد من انشطة الحزب الكردي، منع مساعدات وزارة الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي البالغة 57 مليون و550 ألف ليرة، وذلك باسخدام المادة 68 من الدستور التي تنص على “عدم التشجيع على التحريض على ارتكاب جرائم”، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

كما سيواجه حزب الشعوب الديمقراطي اتهامًا بالتورط في “أحداث 6-7 أكتوبر 2014” التي اندلعت احتجاجًا على هجمات تنظيم “داعش” على عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة حلب، حيث خرج الناس إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا.

ووفقا لنفس المادة من الدستور والمادة رقم 101 من قانون الأحزاب السياسية، يمكن عقب ذلك فتح دعوى قضائية ضد الحزب لإغلاقه.

وكان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وقال في البرلمان التركي: “قلنا من قبل إنه ينبغي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. نحن نقف وراء هذا القرار. لا نريد أن تذهب مساعدات الخزانة إلى المنظمات الإرهابية. نحن لا نريد أعضاء لحزب العمال الكردستاني بالبرلمان التركي”، وفقا لموقع "تي 24" الإخباري التركي.

وذكر الموقع أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم فصل 94 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي من مناصبهم وتعيين وصاة تابعين للحكومة عليها عوضا عنهم.

ونقل الموقع عن محللين سياسيين أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وهو حزبا يعمل بموجب القانون من شأنه أن يؤدي إلى تنامي نشاط حزب العمال الكردستاني “المحظور”.