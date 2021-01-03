انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية وفق ضوابط محددة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة وفق ضوابط محددة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية -في بيان نقلته وكالة أنباء "واس"- إن حكومة المملكة قررت أن يكون الدخول للسعودية فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، بحيث يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7)، يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس، مضيفا أنه فيما يتعلق بباقي الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).

وقررت السعودية في 28 من الشهر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.