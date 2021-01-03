بايرن يعاقب ماينز بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه ماينز، إلى فوز كاسح 5 / 2 اليوم الأحد في ختام المرحلة الرابعة عشر للمسابقة، التي شهدت فوز بوروسيا دورتموند 2 / صفر على ضيفه فولفسبورج.

ارتفع رصيد بايرن، الذي حقق انتصاره العاشر في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه لايبزج، الذي تربع على الصدارة مؤقتا أمس السبت.

في المقابل، تجمد رصيد ماينز، الذي حصل على نقطتين فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند ست نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

انتهى الشوط الأول بتقدم ماينز بهدفين حملا توقيع جوناثان بوركاردت وأليكسندر هاك في الدقيقتين 32 و45 في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهير الفريق تفاؤلا قبل اللقاء.

وانتفض بايرن، حامل لقب بوندسليجا في المواسم الثمانية الأخيرة، خلال الشوط الثاني، حيث أحرز جوشوا كيميش وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 51 و56.

أضاف نيكلاس شوله الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 70، فيما تكفل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020، بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 76 من ركلة جزاء و83.

من جانبه، تقدم بوروسيا دورتموند للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه فولفسبورج في وقت سابق اليوم.

ارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 25 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز السادس.

افتتح السويسري مانويل أكانجي التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 66، قبل أن يؤمن الإنجليزي جادون سانشو النقاط الثلاث للفريق الضيف، بإحرازه الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعلى ملعب (أليانز أرينا)، بدأت مباراة بايرن وضيفه ماينز بهجوم مباغت من جانب الفريق الضيف، الذي هدد مرمى الفريق البافاري في الدقيقة الخامسة عبر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء عبر جوناثان بوكارد، أمسكها مانويل نوير حارس مرمى بايرن.

ورد بايرن بهجمة خطيرة في الدقيقة التاسعة انتهت بتصويبة رائعة عن طريق ليروي ساني، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن يمسكها فين داهمين، حارس مرمى ماينز.

واصل كلا الفريقين تبادل الهجمات، وحصل ماينز على ركلة حرة مباشرة من مكان جيد في الدقيقة 20 نفذها روبن كوايسون، الذي سدد الكرة في الحائط البشري لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

وسدد داني لاتسا لاعب ماينز من مسافة بعيدة المدى في الدقيقة 22، كان لها نوير بالمرصاد.

استشعر بايرن الحرج أمام هجمات ماينز وأسرع من إيقاعه، غير أن محاولاته الهجومية افتقدت للفاعلية المطلوبة، لتشهد الدقيقة 32 هدفا مباغتا لمصلحة ماينز عبر بوكارد.

وأرسل داني لاتسا تمريرة بينية من منتصف الملعب لبوكارد خلف المدافعين ليستلم الأخير الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس نوير.

حاول بايرن إدراك التعادل سريعا، وسدد ليفاندوفسكي من داخل المنطقة في الدقيقة 36، غير أن داهمين أمسك الكرة بثبات، ليرد ماينز بهجمة سريعة في الدقيقة 40 انتهت بتسديدة عن طريق كوايسون من داخل المنطقة، كان لها نوير بالمرصاد.

ووجه ماينز صدمة أخرى لبايرن قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أضاف أليكسندر هاك الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 45.

وتابع هاك ركلة حرة مباشرة نفذها دانييل بروسينسكي، الذي مرر الكرة أمامية لداخل المنطقة، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار نوير وتحتضن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ماينز بثنائية بيضاء.

على عكس المتوقع، واصل ماينز المنتشي بتقدمه في النتيجة، هجماته في بداية الشوط الثاني، وكاد أن يحرز هدفا ثالثا في الدقيقة 48 عبر لاتسا، الذي سدد من داخل المنطقة، غير أن نوير تصدى للكرة التي اصطدمت بعد ذلك بالقائم الأيسر، قبل أن يشتتها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

وبدأ عقاب بايرن لماينز في الدقيقة 50، بعدما أحرز جوشوا كيميش الهدف الأول للفريق المضيف، حيث تسلم سيرج نابري الكرة من داخل المنطقة جهة اليسار بشكل رائع ثم مررها إلى ليفاندوفسكي، الذي أرسل الكرة برأسه لكيميش، الذي سدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة في الشباك.

واستغل بايرن حالة الارتباك التي طغت على أداء ماينز عقب هدف كيميش، ليحرز ساني هدف التعادل في الدقيقة 58، حيث تسلم الكرة خارج المنطقة جهة اليمين ثم تحرك بها الى منتصف الملعب على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة مرت على يمين داهمين داخل الشباك.

واصل سوء الحظ مطاردته لماينز من جديد، بعدما وقفت العارضة حائلا دون عودته إلى التقدم من جديد في الدقيقة 59، حيث تصدت لقذيفة رائعة من كوايسون قبل أن يمسك نوير بالكرة.

أحرز بايرن هدفا في الدقيقة 65، الذي جاء عبر النيران الصديقة بعدما سجل اللوكسمبورجي ليوناردو باريرو مارتينس لاعب ماينز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن سرعان ما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) الهدف، بعدما كشفت عن وقوع ألفونسيو ديفيز لاعب بايرن في مصيدة التسلل، قبل أن يسجل مارتينس هدفا لأصحاب الأرض.

شدد بايرن من هجماته، حتى حملت الدقيقة 70 البشرى لجماهيره، عقب تسجيل نيكلاس شوله الهدف الثالث.

واصل بايرن هجماته، محاولا استغلال حالة الإحباط التي عانى منها لاعبو ماينز، ليحصل الفريق البافاري على ركلة جزاء، بعد سقوط نابري داخل منطقة جزاء الضيوف في كرة مشتركة مع لياندرو مارتينس، لينفذ ليفاندوفسكي الركلة بنجاح، مسجلا الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 76.

وعاد ليفاندوفسكي لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدف الخامس لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لتوماس مولر على يمين منطقة الجزاء ليرسل تمريرة رائعة لليفاندوفسكي داخل المنطقة، الذي سدد من لمسة واحدة لتمر الكرة على يمين حارس ماينز داخل الشباك، وينتهي اللقاء بفوز كبير لبايرن 5 / 2 على ماينز.