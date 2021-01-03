 مقتل 44 مسلحا من طالبان خلال عمليات وزارة الدفاع الأفغانية في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 44 مسلحا من طالبان خلال عمليات وزارة الدفاع الأفغانية في البلاد

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 2:43 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 28 من عناصر حركة طالبان وإصابة 7 آخرين في منطقتي زيراي وأرغنداب بإقليم قندهار جنوب البلاد.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن مسلحي طالبان كانوا يخططون لمهاجمة مواقع قوات الدفاع الوطني الأفغاني عندما استهدفهم الجيش الوطني الأفغاني.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية -عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"- إن 8 مسلحين تابعين لطابان قتلوا في منطقة تيرين كوت بإقليم أوروزجان كانوا يخططون لاستهداف مواقع الدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن قبل تعرضهم لهجوم الجيش الوطني الأفغاني، مشيرة إلى أنه تم تدمير نفق لطالبان خلال العملية ودمرت كمية من أسلحتهم، بالإضافة إلى تدمير 25 عبوة ناسفة وبعض أسلحتهم خلال العملية المتبادلة.

من ناحية أخرى، أضافت وزارة الدفاع -في بيان- أنه خلال الهجوم المتبادل للجيش الوطني الأفغاني في منطقة باتي كوت في ننجرهار قتل 8 مسلحون من طالبان وأصيب 6 آخرون.

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