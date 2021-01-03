 غدا.. نظر دعوى وقف قنوات المهرجانات على يوتيوب - بوابة الشروق
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غدا.. نظر دعوى وقف قنوات المهرجانات على يوتيوب

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 2:27 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 2:27 ص

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع اليوتيوب التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 28291 لسنة 74 ق، كل من ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم.

وأوضحت الدعوى أن نقيب الموسيقيين أصدر بيانا جاء فيه، إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

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