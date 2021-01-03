«تعليم الإسكندرية» تبحث آليات مواجهة الدروس الخصوصية وتطالب بمقاطعتها

ناقش الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية السناتر بعد قرار القيادة السياسية باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبار من السبت ٢ من يناير ٢٠٢١ وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام حال استقرار الأحوال داخليا جراء انتشار جائحة كورونا.

كان ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ويوسف الديب وكيل المديرية وعادل جابر مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة وهدى أبو كليلة مدير إدارة التفتيش والرقابة بالمحافظة، أمس السبت مع مديرو عموم المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية الثماني، وسكرتيرو عموم الأحياء والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ومدير الاتصال السياسي والأمن بالمديرية ومديرو المتابعة وتنسيق المتابعة.

وشدد سعد على ضرورة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية، تتكون من مدير عام الإدارة التعليمية وعضو من مديرية القوى العاملة وعضو من مديرية التضامن الاجتماعي وعضو من إدارة الشئون القانونية وعضو من إدارة الاتصال السياسي وعضو من إدارة الأمن بالمديرية.

وأكد سعد على ضرورة القضاء على مركز الدروس الخصوصية في ظل استمرار جائحة كورونا، وقد وجه سيادته رسالة للطلاب وأولياء الأمور حذر فيها من خطر مراكز الدروس الخصوصية على صحة الطلاب حتى وإن تم تخفيف الأعداد داخل القاعات، وناشد أولياء الأمور اتخاذ قرار بمقاطعتها وإقناع أبنائهم الطلاب.