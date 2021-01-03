ترامب يزعم أن وفيات كوفيد مبالغ فيها وخبراء الصحة يرفضون زعمه

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات "مبالغ فيها" في الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد عددا قياسيا من الإصابات اليومية كما تجاوزت حصيلة الوفيات 350 ألفا.

وكتب ترامب على موقع تويتر " عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة بسبب أسلوب/هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها/ السخيف في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، التي أبلغ الكثير منها ، عن قصد ، بشكل غير دقيق للغاية أعدادا منخفضة". واصفا إياها بـ "الأخبار الكاذبة".

إلا أن خبراء الصحة رفضوا سريعا مزاعم ترامب.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، لشبكة "إيه بي سي نيوز" "الوفيات هي وفيات حقيقية. كل ما عليك فعله هو الخروج إلى الخنادق (أرض الواقع) والذهاب إلى المستشفيات.. هذا حقيقي ، هذا ليس مزيفًا".

وذكر خبير الجراحة العامة جيروم آدامز لشبكة "سي ان ان" أنه "ليس لديه سبب للشك" في عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد -19.

وتجاوز عدد الوفيات في البلاد 350 ألف وفاة كما ارتفعت الإصابات إلى 4ر20 مليون إصابة منذ بداية تفشي المرض، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ، أكثر بكثير من أي بلد آخر.

وسجلت الولايات المتحدة حصيلة إصابات يومية قياسية أمس السبت، بلغت 299 ألفا و87 إصابة.